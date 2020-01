Ireen Wüst: ’Ik wil twee keer het startschot horen’

Ireen Wüst: „Dan moet ik die alleen ’even’ winnen. Ik zal in elk geval m’n uiterste best doen.” Ⓒ Timsimaging

De grote schaatstoernooien halen bijna altijd automatisch het beste in mezelf naar boven, maar voor de Europese kampioenschappen afstanden die vanaf morgenavond in onze nationale schaatstempel Thialf losbarsten doe ik zeker een extra schietgebedje om te zorgen dat het zo is. En daar kan ik meer redenen voor opnoemen.