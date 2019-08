‘Curovic trots als hij van boven meekijkt’

Supporters tonen spandoek ter herdenking van de overleden Dejan Curovic. Ⓒ BSR/Soccrates

Arnhem - Magnifiek was de manier waarop Vitesse en de Arnhemse supporters rondom Vitesse-PEC Zwolle stilstonden bij het plotselinge overlijden op 51-jarige leeftijd van Dejan Curovic. De Servische spits, die zich in zes seizoenen bij Vitesse zeer geliefd maakte en de bijnaam DJ Superstar had, werd geëerd met onder andere een minuut stilte en een immens doek met de tekst ’You’re a superstar in heaven’.