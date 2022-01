Officieel: Jamal Ben Saddik tegen Levi Rigters tijdens Glory-evenement in België

Zoals De Telegraaf op 14 januari al meldde komt de Belgische kickbokser op 19 maart in de Trixxo Arena in het Belgische Hasselt in actie tegen de 26-jarige Nederlander Levi Rigters, die ook wel The Prince of Kickboxing wordt genoemd. Glory heeft de partij tussen beide zwaargewichten zaterdagochtend officieel bevestigd.

Eerder was al duidelijk dat Badr Hari tijdens Glory80 in actie zou komen. De Marokkaanse Nederlander neemt het in Hasselt op tegen de Pool Arkadiusz Wrzosek, van wie hij vorig jaar september, ondanks een dominant optreden, verloor door een trap uit het niets tegen het hoofd.