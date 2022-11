Van Gaal zag veel spanning bij zijn spelers

„Met het inbrengen van Memphis verwachtte ik dat er een goal zou valen. Dat is ook gebeurd. Hij is is toch een speler die iets kan doorbreken. Ook Cody Gakpo speelde daarbij een belangrijke rol, niet in het minst door zijn openingstreffer. Maar we hebben niet goed gespeeld, gezien de laatste training zag ik dat al een beetje aankomen.

Bekijk ook: Herbeleef hier de nipte zege van Oranje op Senegal

„Ik vond niet dat we goed speelden”, was Van Gaal eerlijk. „Ik denk dat het alleen maar beter kan gaan, ik denk ook dat er spanning op spelersgroep zat. We zijn vooraf nog naar het stand geweest, koffiedrinken. Maar dat heeft kennelijk niet geholpen”, zei Van Gaal bij de NOS.

Noppert

Over doelman Andries Noppert was Van Gaal lovend. „Hij heeft geen fout gemaakt. Het was een goede keuz. Vooalasnog is hij de eerste keeper.