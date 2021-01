Nieuw drama werpt Wilco Kelderman terug

Wilco Kelderman. Ⓒ AFP

AMSTERDAM - Wilco Kelderman bruiste een paar dagen eerder nog van ambitie. Vanuit Italië klonk de 29-jarige renner in opperbeste stemming tijdens het trainingskamp met zijn nieuwe ploeg BORA-hansgrohe. Alle pech waar hij in zijn leven tegen aanliep maakte hem sterker, om vorig jaar met zijn derde plaats in de Giro d’Italia zijn langverwachte belofte in te lossen. Maar dit weekeinde sloeg opnieuw het noodlot toe voor Kelderman.