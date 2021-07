Vivianne Miedema twijfelgeval bij Oranje Leeuwinnen voor China

De vraag is of Nederland volle bak gaat tegen China of dat de ploeg met de rem erop gaat spelen om de groepswinst aan Brazilië te laten. Als Oranje als tweede in de poule eindigt, ontloopt de Europees kampioen de Verenigde Staten, de ploeg die in de WK-finale van 2019 te sterk was voor de Wiegman Express.

Het scheelt, zoals Wiegman daags voor de wedstrijd aangaf, dat de standen in de andere twee poules al voor de wedstrijd duidelijk zullen zijn. Maar wat de succescoach ook al na het gelijkspel tegen Brazilië (3-3) zei: „We willen niet rekenen, we willen altijd winnen.”

Mocht Miedema, die tegen Brazilië tweemaal scoorde en haar totaal in Oranje-dienst opschroefde naar 79 goals (in 98 interlands), buiten de basis worden gehouden, dan is dit uit voorzorg. „We willen Vivianne uiteraard in de kwartfinale gebruiken, dat weegt zeker mee”, aldus Wiegman, die op de reservebank nog de spits van Bayern München heeft zitten (Lineth Beerensteyn) en de tot beste speelster van de Eredivisie uitgeroepen FC Twente-aanvalster Renate Jansen.

