Koeman kreeg felicitatietelefoontje van Guardiola met ’dubbele boodschap’

,,Ik vind het ongelofelijk knap hoe hij zich ontwikkeld heeft. Wat hij doet, is wat wij willen. Ik had hem als voorbeeld kunnen stellen voor de groep. Dat heb ik niet gedaan. Maar dat heb ik wel gedaan in mijn gesprek met hem”, aldus de bondscoach, die nog een anekdote vertelde om zijn woorden kracht bij te zetten. ,,Guardiola belde me voor mijn verjaardag. Nog net niet voor het feliciteren zei hij: ‘Pas op met Nathan.’ Het zegt wel iets, als je dat niveau haalt bij zo’n manager en je jezelf zo goed staande houdt”, aldus Koeman, die had gezien, dat Aké tegen de Fransen wel een behoorlijk niveau haalde. ,,Er was een aantal spelers, dat net een voldoende had. Daarin is Nathan al benoemd. We hadden ook veel jongens in het team met ervaring en veel interlands, die zelf ook de handschoen op hadden moeten pakken. Dat vinden ze zelf ook.”

Koeman wil zijn eigen standaard door gaan voeren bij Oranje en wil zien dat spelers daarin meegaan. Spelers die energie in hun spel leggen zijn voor hem daarin belangrijk. ,,Men moet in gaan zien wat we willen. Dat zal niet in één wedstrijd zijn. Daar heb je de trainingen voor en de besprekingen voor. Ik kan daar wel mijn keuzes op gaan baseren, maar nu had ik te maken met veel afvallers. Niet voor niets had ik zo’n grote voorselectie samengesteld. Maar ik ga straks wel poppetjes invullen volgens de manier waarop ik wil spelen.”

Geen twijfels over systeem

De tegenvallende wedstrijd tegen Frankrijk heeft Koeman niet aan het twijfelen gebracht over hoe hij het wil gaan doen. Een terugkeer naar 5-3-2 tegen zwaardere tegenstanders sluit hij niet helemaal uit, maar het past niet in zijn plannen. ,,Het zou kunnen, maar ik heb er niet voor gekozen, omdat we het anders gaan doen. Ik zie het ook al iets eenmaligs hoe het tegen Frankrijk was. Ik heb vertrouwen in het systeem. Ik heb ook geen seconde twijfel dat we het anders hadden moeten doen of anders moeten gaan doen. Dit wordt absoluut beter, daar ben ik van overtuigd.”

Eén van de belangrijke keuzes waarvoor Koeman zich gesteld ziet, is wie zij eerste doelman wordt voor de komende periode na veel wisselingen de afgelopen tijd. Tegen Frankrijk kreeg Jasper Cillessen de voorkeur en ondanks de vier tegengoals vond Koeman, dat hem weinig te verwijten viel, hooguit bij de tweede goal had Cillessen het beter kunnen doen. ,,Dat heeft Patrick (Lodewijks, red.) geanalyseerd en besproken. Buiten de vrije trap had hij geen schuld aan de goals. Bij de 2-0 stond hij iets te ver naar achteren. Zijn positie had iets meer naar voren moeten zijn. Dan had hij wellicht meer kunnen doen, maar het was ook wel een geweldige vrije trap. Die goal was een twijfeltje. Voor de rest niet.”

Keeperkeuzes

Zijn keuze voor de lange duur heeft Koeman nog niet gemaakt, benadrukte hij. ,,Je zoekt de beste. Noppert speelde op de WK en heeft het prima gedaan, maar is geblesseerd. Bijlow is net als Verbruggen toekomst, waarbij Bijlow al iets langer op dit niveau speelt dan Bart. Het beste is een voor de toekomst, die de beste is. Wie het gaat worden, zal blijken. Laten we hopen, dat in juni iedereen fit is. Dan zullen we keuzes maken en duidelijkheid scheppen. Dat kan nu nog niet. ”

Nathan Aké. Ⓒ ANP/HH

Koeman haalde nog even naar voren, dat het voor jonge spelers niet altijd zo gemakkelijk is om bij Oranje te komen en dan direct hetzelfde te brengen als bij hun club. ,,Joey Veerman trainde mee en verloor toen direct twee keer de bal, terwijl hij juist voetballend heel sterk is. Dat heeft misschien wel met een stukje spanning te maken. Luts (Lutsharel Geertruida, red.) raakt geblesseerd. Misschien heeft dat ook wel met een beetje spanning en zijn debuut te maken. Dat was voor mij ook de reden om hem in eerste instantie rechts centraal en niet rechtsback te zetten, omdat hij anders tegenover Mbappé had gestaan. Het is waar dat het Nederlands elftal-shirt altijd weer anders is om in te spelen dan het clubtenue. Dat geldt voor iedereen die zijn debuut maakt.”

Pijnlijk debuut Taylor

Een extra pijnlijke avond was het in Parijs bij zijn basisdebuut voor Kenneth Taylor, die de eerste tegengoal inleidde met balverlies en al ruim voor rust werd gewisseld. Koeman wilde de schuld voor de slechte start zeker niet op diens schouders leggen. ,,Het is voor een speler altijd een harde leerschool. Je moet het niet zo zien, dat de wissel was omdat hij de slechtste van het veld was. Dan had ik er meer kunnen wisselen. Als trainer ben je aangesteld om iets te veranderen als het niet goed gaat. We hebben aanvallend gewisseld met Wout Weghorst en Xavi Simons naar tien gehaald. Dan moest een van de twee zessen eruit. De Roon of Taylor.”

Met een ruime score tegen Gibraltar, dat de bus zal gaan parkeren in De Kuip, moet Oranje proberen de nare smaak van de zeperd tegen Frankrijk een beetje weg te spoelen. Koeman hoopt op een ruime uitslag. ,,Ik vind dat we vanaf minuut één tot en met 97 alles doen om zoveel mogelijk doelpunten te maken. Het zal in het begin niet makkelijk zijn, maar we moeten wel doorgaan. Vanaf het eerste moment moeten we tempo spelen en volle bak spelen. En we moeten agressief zijn als we de bal verliezen. De bezetting voor de goal moet ook goed zijn. Daar hebben we vanochtend wel de aandacht op gelegd. Ze zullen met veel man verdedigen. We hopen natuurlijk op een snelle goal Het allerbelangrijkste zal zijn dat we diepte hebben zonder bal. De bezetting voor de goal zal erg belangrijk worden.”