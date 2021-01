Judo: Tornike Tsjakadoea wint brons op Doha Masters

De in Friesland geboren zoon van Georgische ouders was in zijn beslissende gevecht om een medaille te sterk voor de Fransman Walida Khyar, de Europees kampioen van 2016.

Tsjakadoea is in principe al zeker van deelname aan de Spelen, mits hij aan de internationale eis voldoet. Na een bye in de eerste ronde versloeg hij de Fransman Luka Mkheidze en de Spanjaard Francisco Garrigos, om in de kwartfinales ten onder te gaan tegen de Rus Yago Aboeladze.

Tsjakadoea klopte de Oezbeek Diyorbek Oerozbojevin tijdens zijn eerste duel in de herkansingen en bleef vervolgens ook de ervaren Khyar de baas.