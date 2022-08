Luuk de Jong brengt PSV stap dichter bij Champions League

De tegenstander in de play-off is het Rangers FC van voormalig Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst, dat na de 2-0 nederlaag van vorige week tegen Union Saint-Gilloise in eigen huis met 3-0 te sterk was voor de Belgen. Tegen de Schotten gaat PSV strijden voor de jackpot van 35 miljoen euro, die verbonden is aan deelname aan de groepsfase. Voor het bereiken van de play-off incasseert PSV al een bonus van 5 miljoen euro.

Lange tijd leek het er niet op, dat die cheque uitgeschreven zou kunnen worden, want PSV had het bijzonder moeilijk met AS Monaco. De PSV’ers leken last te hebben van de spanning en speelden ongewoon slordig. AS Monaco dicteerde de wedstrijd en de thuisploeg was vooral gaatjes aan het dichtstoppen.

Opvallend was dat ook een sterkhouder als Cody Gakpo niet in zijn normale doen was. De belangrijke aanvallende troef kende nogal wat ongelukkige momenten en schoot in twee kansrijke situaties te gehaast en ongecontroleerd. Gakpo kon in deze wedstrijd geen moment aantonen, dat hij klaar is voor een overgang naar een topcompetitie als de Premier League.

Ondanks het tegenvallende spel kwam PSV toch op voorsprong en net als in Monaco was Joey Veerman het goudhaantje. Na goed voorbereidend werk van Phillipp Mwene en Ismael Saibari schoof de Volendammer met de geweldige traptechniek de bal knap in het doel.

Luuk de Jong ziet dat de 1-0 in het doel van AS Monaco rolt. Ⓒ ProShots

Veerman is sterk aan het seizoen begonnen en een machtig wapen voor PSV. Het is een prima zet geweest van PSV om Veerman in januari voor 6 miljoen euro over te nemen van SC Heerenveen. Al speelde ook de factor toeval hierbij een rol. Veerman was eigenlijk op weg naar Feyenoord, toen PSV’s directeur voetbalzaken John de Jong van Davy Pröpper het bericht kreeg, dat hij de voetballerij zat was en per direct zijn voetbalschoenen wilde opbergen. De Jong schakelde snel door en kaapte Veerman weg voor de neus van Feyenoord om het middenveld weer op peil te brengen.

De goal van Veerman was tegen de verhouding in, want het was AS Monaco dat het betere van het spel had. PSV kreeg geen grip op de wedstrijd, omdat het spel in balbezit ondermaats was. Spits Luuk de Jong kon de bal onvoldoende vasthouden, terwijl om hem heen Guus Til en Gakpo te vaak ruzie met de bal hadden.

De eerste helft begon en eindigde met een grote kans voor Wissam Ben Yedder, de geslepen goaltjesdief van AS Monaco, die op zijn 31e nog altijd levensgevaarlijk is. Bij de situatie in de eerste minuut wist Armando Obispo met een uiterste krachtsinspanning redding te brengen, terwijl op slag van rust doelman Walter Benitez oog in oog met Wissam Ben Yedder zijn grote waarde bewees. De spits van AS Monaco zag zijn inzet gestuit worden door de Argentijnse doelman, die hij goed kent van de duels met OGC Nice in de Ligue 1.

De PSV-trainer, die vooraf aangaf dat het heel belangrijk was om zuiver aan de bal te zijn om niet met slordigheden tegenaanvallen in te leiden, kon onmogelijk tevreden zijn over het veldspel van zijn ploeg voor rust. Maar ook na de briefing in de rust hield Monaco het betere van het spel. PSV probeerde uit alle macht de Monegaskische aanvalsdrang in de kiem te smoren, maar nadat Guillermo Maripan al een waarschuwing had gegeven door de bal tegen de paal te koppen, was het diezelfde speler die de gelijkmaker liet aantekenen. Maripan trof doel vanuit een scrimmage.

Guillermo Maripan schiet de gelijkmaker binnen voor AS Monaco Ⓒ ProShots

Van Nistelrooy greep in, versterkte zijn organisatie met de ervaren verdediger André Ramalho en middenvelder Erick Gutierrez en hoopt daardoor meer grip op de wedstrijd te krijgen en beter aan voetballen toe te komen. Maar het was AS Monaco dat toesloeg. Vanuit de counter trof de sluwe vos Ben Yedder doel (1-2). Daarna probeerde PSV uit alle macht nog terug te komen. Veel creëerde de thuisploeg niet, maar in de 89e minuut viel de bal op het hoofd van Gutierrez en zorgde de Mexicaan voor een enorme vreugde-explosie in het Philips Stadion (2-2).

Ruud van Nistelrooy laat zich gelden langs de zijlijn. Ⓒ ProShots

De ternauwernood afgedwongen verlenging begon met een kopbal op de lat van Breel Embolo, waarbij PSV weer ontsnapte. Maar uiteindelijk was het PSV, dat aan het langste eind trok en uitgerekend de op het oude nest teruggekeerde De Jong was het goudhaantje met hoe kan het ook anders een kopgoal in de 109e minuut.

