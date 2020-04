Zorgen om vrouwenvoetbal in corona-tijden

Zonder financiële ondersteuning van competities, clubs en speelsters wordt de situatie nijpend. „Als mondiale voetbalgemeenschap hebben wij de verantwoordelijkheid samen te komen en onze branche te beschermen”, stelt Jonas Baer-Hoffmann, secretaris-generaal van de FIFPro.

Problemen van het vrouwenvoetbal ten opzichte van de mannen zijn onder meer het ontbreken van miljoenencontracten aan tv-gelden, het tekort aan sponsorinkomsten en de lagere salarissen, waardoor speelsters eerder in de problemen komen.

„Het ontbreken vaak van geschreven contracten, de korte looptijd van veel verbintenissen, het gemis van verzekeringen en afspraken met werkgevers zorgen er voor dat veel speelsters hun bron van inkomsten dreigen kwijt te raken”, stelt de FIFPro, die al voor de coronacrisis zorgwekkende toestanden zag in het vrouwenvoetbal. „Het is hard gegaan met de ontwikkeling, van amateurisme, via semi-professionalisme naar hoe het nu gaat. Het is een lange weg geweest en het is moeilijk voor de speelsters om nu te zien dat de status waar ze zo hard voor geknokt hebben in gevaar is.”

Volgen de FIFPro is de looptijd van spelerscontracten in het vrouwenvoetbal gemiddeld niet langer dan een jaar en zijn speelsters niet beschermd tegen verlies van inkomsten wanneer de competities niet worden hervat. De vakbond roept op tot meer investeringen in het vrouwenvoetbal en het creëren van ’werkomgevingen waarin spelers niet worden uitgebuit en hun rechten worden gerespecteerd’.