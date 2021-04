Volle buit voor rijzende ster Demi Vollering

Premium Wielrennen

Alejandro Valverde (41) en Annemiek van Vleuten (38): ’Flikker op met leeftijd’

Hij wordt zondag 41, zij in oktober 39. Maar zowel Alejandro Valverde als Annemiek van Vleuten start zondag in Luik-Bastenaken-Luik als favoriet. De Spanjaard gaat voor een vijfde zege, de Nederlandse voor nummer twee. In gesprek met de twee ’oudjes’ van Movistar aan de vooravond van La Doyenne. „Fl...