Zware teleurstelling bij voor Tour gepasseerde Froome: ’Hij was zeer ontgoocheld’

„Natuurlijk was Chris zeer ontgoocheld toen ik hem zei dat hij niet bij de acht van Israel-Premier Tech behoorde”, stelt Verbrugghe. „Hij reageerde niet anders dan een andere renner die er niet bij was. Begrijpelijk. Hij voelde het ergens al aankomen. Chris wist dat we gingen voor de acht sterkste renners van het moment. We hebben gekozen voor acht mannen die een etappe kunnen winnen. We hebben er geen topsprinter bij, maar tijdens de sprintetappes kunnen de renners wat herstellen om de rit daarna opnieuw te proberen toe te slaan.”

En zo moet Froome het dit jaar zonder grote ronde stellen, want Israel-Premier Tech rijdt de Vuelta niet. „Zijn verdere programma is nog niet samengesteld. Zij die niet naar de Tour gaan, vertrekken allemaal op hoogtestage naar Livigno, want in juli hebben we op de Ronde van Wallonië na geen enkele koers”, aldus Verbrugghe.

Materiaalpech

Zelf reageerde Froome kort op zijn niet-selectie bij Global Cycling Network. „Natuurlijk ben ik teleurgesteld in de beslissing. De Tour de France heeft een speciaal plekje in mijn hart. Fysiek was ik er klaar voor, maar helaas kon ik het niet laten zien in de races, omdat ik constant materiaalpech kende.”

De acht namen die Israel-Premier Tech aan ritzeges in de Tour moeten helpen: Guillaume Bovin, Simon Clarke, Corbin Strong, Krists Neilands, Nick Schultz, Dylan Teuns, Michael Woods en Hugo Houle.

