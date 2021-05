ADO Den Haag kruipt dichter naar VVV en Emmen toe

Na twee zeges op rij – waarmee het totaal aantal zeges dit seizoen is verdubbeld – heeft ADO plotseling weer zicht op plaats zestien, die recht geeft op deelname aan de play-offs voor promotie/degradatie. En zelfs de veilige vijftiende plaats is niet helemaal uit zicht.

ADO Den Haag heeft twee van de bijzonderste comebacks in de historie van de Eredivisie op zijn naam staan. Zowel in het seizoen 2013/2014 als in 2016/2017 wisten de Hagenaars in de laatste twaalf duels van de Eredivisie vanaf de laatste plaats een geweldige eindspurt in te zetten, die uiteindelijk zou resulteren in respectievelijk een negende en elfde plaats.

Maar die geweldige comebacks zouden in de schaduw gesteld kunnen worden, als ADO kan doortrekken waar het de laatste wedstrijden mee bezig is. De stunt tegen Feyenoord van vorige week had de Hagenaars vertrouwen en energie gegeven en het nieuwe elan kreeg ook in het duel met PEC Zwolle direct vorm, toen Bobby Adekanye voor een voorsprong zorgde.

PEC-speler Pelle Clement (links) in duel met Shaquille Pinas. Ⓒ BSR Agency

PEC Zwolle is dit seizoen al uitgevoetbald – kan niet meer degraderen en is kansloos voor de play-offs – zodat de Zwollenaren het seizoen freewheelend kunnen afsluiten. Van de jonkies die vorige week tegen Vitesse hun opwachting maakten, behield Thomas van den Belt zijn basisplaats en begon Rav van den Berg op de bank. Een groot aantal PEC-spelers, onder wie voormalig ADO-speler Mike van Duinen, ontbrak nog vanwege de corona-uitbraak die de Zwollenaren heeft getroffen.

Waar ADO drastisch aan het verjongen sloeg dit seizoen heeft de club in de finale fase van het seizoen veel baat bij de inbreng van enkele routiniers in de ploeg. Gianni Zuiverloon is achterin een baken van rust, die de organisatie heel goed neerzet. ADO verloor dit seizoen maar één van de zes wedstrijden waarin Zuiverloon meedeed en dat is geen toeval.

Jesper Drost (links) strijdt om de bal met Ilay Elmkies. Ⓒ BSR Agency

Behalve Zuiverloon (34) stonden ook John Goossens (32), Nasser El Khayati (32) en Youness Mokhtar (29) in de basis. Die laatste speelde in plaats van de geschorste Vicente Besuijen. Na rust kwamen ook nog Marko Vejinovic (31) en Daryl Janmaat (31) in de ploeg. Voor die laatste betekende dat een rentree na vier maanden blessureleed. De oud-Feyenoorder werd in de winterstop aan de selectie toegevoegd, maar kon alleen in de degradatiekrakers tegen RKC Waalwijk en VVV-Venlo meedoen.

Met die geroutineerde ploeg ging ADO na rust vol voor het vasthouden van de krappe voorsprong. PEC Zwolle deed zijn sportieve plicht en ging verwoed op jacht naar de gelijkmaker. Het dichtst bij die goal kwam invaller Immanuel Pherai, maar zijn schot trof de paal. Na een hectische slotfase konden de ADO-spelers voor de tweede week op rij juichen na het laatste fluitsignaal, dat in de thuiswedstrijd tegen Willem II (donderdag) en uitwedstrijd tegen FC Twente (zondag) de bijzondere comeback een vervolg moet zien te geven.