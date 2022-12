Peter Wright ’enorm opgelucht’ na WK-aanloop vol zorgen over vrouw

Wright beet donderdag als titelverdediger - volgens traditie - het spits af namens de grote namen op het WK darts in Londen. De 52-jarige Schot kwam zoals altijd in een kerstoutfit het podium op. Dit keer verkleed als The Grinch, wat een bijkomend praktisch voordeel met zich meebracht. Door de Engelse vrieskou was het in Alexandra Palace een stuk frisser door normaal, maar Wright had daar dankzij zijn extra kleding weinig last van.

De lage temperatuur was sowieso bijzaak voor hem. Er speelden de afgelopen periode namelijk veel belangrijkere zaken in het leven van de huidige nummer twee van der wereld. Zijn vrouw Joanne lag nog niet zo lang geleden in het ziekenhuis, nadat complicaties rond een galblaasoperatie voor een ingeklapte long zorgden. Dat ze donderdag in de zaal aanwezig was, betekende veel voor de darter.

"Natuurlijk ben ik niet blij met mijn niveau"

Zonder Joanne, kapster van beroep, had het altijd kleurrijke kapsel van Wright er sowieso een stuk saaier uitgezien. Zij is steevast degene die zijn hanenkam verft en de zijkanten van zijn hoofd beschildert. De verbeterende gezondheid van zijn vrouw maakte dat Wright zonder zorgen kon gooien in Ally Pally. „Ze is aan de beterende hand, dat is een een enorme opluchting. Het was heel fijn om haar in het publiek te zien en haar aanmoedigingen te horen”, aldus Wright, die voor haar leven vreesde.

Peter Wright op weg naar het podium. Ⓒ PDC

Door zijn gemankeerde aanloop hoort Wright dit WK misschien niet bij de topfavorieten. Zijn gemiddelde van 88,34 was donderdag ook niet om over naar huis te schrijven. Toch wilde hij daar niet te zwaar aan tillen. „Natuurlijk ben ik niet tevreden met mijn niveau, maar ik heb gewonnen. Ik ben blij en de regerend kampioen maakt nog steeds kans op de titel.”

Bovendien weet Wright dat hij nu even de tijd heeft om aan zijn vorm te sleutelen. Pas na Kerstmis moet hij weer aan de bak. Het is nog onduidelijk wie zijn tegenstander wordt.