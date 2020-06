Welke Nederlanders zijn erbij tijdens WK wielrennen?

Sam Oomen, Tom Dumoulin en Steven Kruijswijk in actie tijdens de wereldkampioenschappen wielrennen in 2018. Ⓒ De Telegraaf

Wielerbondscoach Koos Moerenhout kan gaan goochelen met de namen voor de WK wielrennen in het Zwitserse Aigle en Martigny (20-27 september). In zijn gedachten zit al een lijstje met een man of tien die in aanmerking komen voor de wegwedstrijd op zondag 27 september. Nederland mag met acht professionals aan de start verschijnen.