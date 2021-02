Memphis Depay is bij Olympique Lyon voorbij Benzema: ’Het is een eer’

Tijdens de 3-0 overwinning op RC Strasbourg was Memphis Depay liefst twee keer trefzeker. Daardoor heeft hij nu 67 keer gescoord voor de club en dat is een keer vaker dan Karim Benzema, die inmiddels al jaren bij Real Madrid speelt.

Depay blijft bescheiden onder zijn prestatie. „Benzema is een geweldige spits die blijft scoren, maar ik wil mezelf niet met hem vergelijken. Hij geldt als een inspiratie voor mij en het is een eer om hem te overtreffen. Ik ben tevreden met mijn prestaties en mijn statistieken.”

Bij zijn trainer Rudi Garcia kon Depay ook nog de nodige complimenten ophalen, vooral vanwege zijn tweede goal. „Ik was daar heel blij mee, want Memphis heeft vrijdag nog extra aan zijn vrije trappen gewerkt. Hij is sowieso een ontzettend bepalende speler voor ons, dat bewijst hij keer op keer”, aldus de trainer van de Franse koploper. „Als we niet tegen blessures aanlopen, kunnen we dit vasthouden.”

Wilde Depay overigens all-time topscorer worden bij Lyon, dan heeft hij nog een lange weg te gaan. Fleury Di Nallo maakte tussen 1960 en 1974 maar liefst 222 doelpunten voor de Franse club.