Bosz komt met Leverkusen uitstekend uit ’lenteslaap’

Daarmee zijn vijf van de negen wedstrijden in de eerste speelronde in coronatijd gewonnen door de uitploeg en slechts één door de thuisploeg (Borussia Dortmund). Het thuisvoordeel lijkt door de absentie van publiek grotendeels verdwenen te zijn.

Minder op afstand gejuicht

Opvallend was dat er bij Werder Bremen-Bayer Leverkusen minder op afstand werd gejuicht bij de goals dan bij de meeste andere Bundesligaduels afgelopen weekend, en dat de eerste drie Leverkusen-doelpunten van de wedstrijd allemaal met het hoofd werden gemaakt in het lege stadion in Bremen.

Milot Rashica (r.) gaat onderuit in het duel met debutant Florian Wirtz. De oud-Vitessenaar beleeft geen prettig weerzien met zijn oude coach Peter Bosz. Ⓒ EPA

Kai Havertz kopte twee goals tegen de netten en ook Mitchell Weiser liet de bal met zijn kruin in het doel belanden namens Leverkusen. Na de openingsgoal van Havertz kwam Werder Bremen via een doelpunt van Theodor Gebre Selassie weer op gelijke hoogte. Daley Sinkgraven, die een basisplaats had bij Bayer Leverkusen, verdedigde bij die tegengoal niet sterk, maar speelde verder een behoorlijke partij en had aanvallend enkele goede acties. Bij Werder Bremen ontbrak Davy Klaassen door een schorsing.

Subtiel wippertje Demirbay

Het slotakkoord was voor Leverkusen-middenvelder Kerem Demirbay die met een subtiel wippertje Werder-doelman Jiri Pavlenka verschalkte. Het was pas zijn eerste goal voor Bayer Leverkusen. Bosz liet de 17-jarige Florian Wirtz debuteren, en daarmee werd Havertz uit de boeken verdreven als jongste debutant voor Bayer Leverkusen.

Door de ruime zege blijft Bayer Leverkusen vijfde, maar de ploeg van Bosz is nummer 4 RB Leipzig, dat deze speelronde op 1-1 bleef steken tegen SC Freiburg, tot op één punt genaderd. Zaterdag staat voor Bosz en zijn mannen de uitwedstrijd tegen nummer 3 Borussia Mönchengladbach op het programma. Gladbach heeft twee punten meer dan Leverkusen.

Het Werder Bremen van Niklas Moisander en Milot Rashica blijft in grote degradatiezorgen, met maar één punt meer dan hekkensluiter Paderborn en een achterstand van vijf punten op nummer 16 Fortuna Düsseldorf. Die club heeft echter wel een wedstrijd meer gespeeld dan Bremen.

