Chelsea doet Manchester City pijn en wint Champions League

Voor Chelsea betekent het de tweede Champions League-winst ooit na de zege in 2012, toen de Blues na het nemen van strafschoppen te sterk waren voor Bayern München. De triomf is een mooi succes voor trainer Thomas Tuchel, die vorig seizoen nog met Paris Saint-Germain de Champions League-finale verloor van Bayern München. De trainer gaf oud-Ajacied Hakim Ziyech geen speeltijd, terwijl aan de kant van Manchester City ook Nathan Aké geen minuten mocht maken.

Manchester City en Chelsea legden een levendige wedstrijd op de mat. Pep Guardiola en Thomas Tuchel hadden hun teams met aanvallende intenties het veld opgestuurd en er waren volop kansen in het schitterende Estadio do Dragao van FC Porto, waar 16.500 supporters een plekje op de tribunes hadden gekregen.

Een grote kans was er voor Timo Werner, maar de Duitse spits van Chelsea kon niet voluit uithalen omdat de bal niet helemaal goed lag. Aan de overkant was er een grote kans voor Phil Foden, een van de nieuwe sterren van het Engelse voetbal, maar de Duitse Chelsea-verdediger Antonio Rüdiger wist met een scherpe tackle het schot te kraken.

Voor Manchester City was het de eerste Champions League-finale in de clubhistorie. Sinds de Engelse club, die in 1970 wel de Europa Cup II won, in 2008 in handen kwam van de Abu Dhabi United Group groeide het winnen van het miljardenbal uit tot een obsessie voor de Citizens. Kosten noch moeite werden gespaard door Sjeik Mansour en zijn mensen om toe te treden tot de absolute Europese elite met een of meerdere Cups met de Grote Oren in de prijzenkast.

Kai Havertz heeft doelman Ederson gepasseerd en schiet de 1-0 voor Chelsea binnen Ⓒ AFP

De duurste aankoop was Kevin De Bruyne, die voor 76 miljoen euro werd overgenomen van VfL Wolfsburg. De rossige Belg, die eerder in zijn carrière niet uit de verf kwam bij Chelsea, is nog altijd een van de grote aanjagers van City, dat dit seizoen kampioen van de Premier League werd en tot de finale ongeslagen was in de Champions League (elf zeges en een gelijkspel tegen FC Porto).

Op basis daarvan werd Manchester City vooraf als favoriet gezien, al hadden de Londenaren de laatste twee van de drie onderlinge ontmoetingen dit seizoen gewonnen. In de halve finale van de FA Cup werd het 1-0 voor Chelsea, terwijl de Blues eerder deze maand ook met 1-2 te sterk waren in Manchester. Eerder in het seizoen won de ploeg van Guardiola met 3-1 in Londen.

Chelsea leed een gevoelige aderlating toen Thiago Silva een liesblessure opliep en gewisseld moest worden. De 36-jarige Braziliaan, die vorig jaar de Champions League-finale verloor met Paris Saint-Germain, was diepbedroefd, dat hij zo vroeg de wedstrijd moest verlaten.

Waar Manchester City altijd mikt op langdurig balbezit om zo de tegenstander kapot te spelen liet Chelsea zien dat snel spel effectief én heel mooi om te zien kan zijn.

Een snelle spelhervatting van Chelsea-doelman Edouard Mendy kwam via Ben Chilwell bij Mason Mount. De middenvelder, die drie seizoenen geleden een jaartje meedraaide bij Vitesse, vond met een splijtende pass de wegsprintende Kai Havertz. De defensie van Manchester City lag compleet open en de grote Duitse voetbalbelofte uit Aken kon niet meer achterhaald worden door ex-PSV’er Oleksandr Zinchenko en omspeelde vaardig Manchester City-doelman Ederson (0-1).

Het betekende voor Havertz in zijn twintigste Champions League-wedstrijd zijn eerste goal. Knap getimed om die in de finale te maken. Een mooi moment voor de topaankoop van afgelopen zomer, voor wie Chelsea 80 miljoen euro overmaakte aan Bayer Leverkusen.

Kevin de Bruyne verlaat huilend het veld. Ⓒ Reuters

Een groot aandeel in de goal had Mount, die nog maar zo kortgeleden bij Vitesse samenspeelde met Remko Pasveer, Roy Beerens, Thomas Bruns en Navarone Foor en van alle Chelsea-huurlingen in Arnhem door de jaren heen de meest getalenteerde is geweest.

De achterstand net voor rust liet Manchester City schrikken en na een ongetwijfeld bevlogen speech van Guardiola kwamen The Citizens sterk voor de dag in de tweede helft. Het tempo werd opgevoerd en Chelsea verder onder druk gezet. Een grote aderlating was het uitvallen van De Bruyne, die ruw werd opgevangen door Rüdiger en daar een groot blauw ei bij zijn oog aan over hield. De Belg kon niet verder en dat was een forse streep door de rekening.

Manchester City ging nog meer op de aanval spelen en Guardiola bracht met Gabriel Jesus en Sergio Kun Agüero extra aanvallers, maar waar City een paar halve kansen kreeg, was er een enorme kans voor Chelsea. Invaller Christian Pulisic kreeg na een snelle counter met Havertz een grote mogelijkheid, maar de inzet van de eerste Amerikaan ooit in een Champions League-finale ging net naast. Met de moed der wanhoop zette Manchester City aan voor een slotoffensief. Er kwamen zeven minuten extra tijd waarin Mahrez met een schot van buiten het strafschopgebied nog dicht bij de 1-1 was, maar Chelsea hield stand. Zo gaat de Cup met de Grote Oren weer naar Londen en moet Manchester City ondanks alle gespendeerde euro’s die trofee nog altijd missen in de prijzenkast.

Door het verlies van Manchester City is een opvallende reeks in stand gehouden. Manchester City is de zevende achtereenvolgende debutant in de Champions League-finale die verliest. Eerder overkwam da Valencia, Bayer Leverkusen, AS Monaco, Arsenal, Chelsea, Tottenham Hotspur en Paris Saint-Germain.

