’Southampton doet bod bij PSV op Gakpo’

Dat meldt de Engelse krant Daily Echo, goed ingevoerd rond het wel en wee van The Saints. PSV wil Gakpo niet voor een bedrag onder de 45 tot 50 miljoen euro uit Eindhoven laten vertrekken, en wees eerder deze transferzomer al een bod van het naar de Premier League gepromoveerde Nottingham Forest af.

De afgelopen week werd Gakpo nog veelvuldig in verband gebracht met een overgang naar het Manchester United van Erik ten Hag, dat naast Antony ook de aanvaller van PSV graag zou willen inlijven. Naast het financiële vraagstuk is het ook maar de vraag of Gakpo zelf een overstap naar Southampton, toch geen vaste gast in het ’linkerrijtje’ van de Premier League, zou willen overwegen.