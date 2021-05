Frank de Boer houdt spelers Oranje voor: ’Zet alles opzij’

LAGOS - Bondscoach Frank de Boer en Owen Wijndal tijdens een trainingssessie van het Nederlands elftal op het Cascade Resort op 30 mei 2021 in Lagos, Portugal. Het Nederlands elftal bereidt zich in Portugal voor op het UEFA EURO 2020. ANP KOEN VAN WEEL Ⓒ ANP

LAGOS - Het Nederlands elftal is terug op bekend terrein. In het Portugese Lagos zit bondscoach Frank de Boer met zijn internationals ter voorbereiding op het EK in een bubbel in het Cascade Resort.