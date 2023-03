Premium Het beste van De Telegraaf

Kelderman na val: ’Pijn in ballen en elleboog’ Roglic knipt en scheert rivalen en benen: ’Apparaat verwoest’

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Primoz Roglic heeft een bloedvorm te pakken. Ⓒ ANP/HH

OSIMO - Had Primoz Roglic meer moeite om drie keer te winnen in Tirreno-Adriatico, of de overbeharing van zijn benen te verwijderen? Dat was de vraag die in het pittoreske Osimo rondhing. Ook na zijn antwoord is die nog altijd niet beantwoord, want: „Winnen in dit deelnemersveld is superzwaar.” En: „Na mijn eerste ritzege heb ik mijn benen geschoren. Het was een loodzware klus. Ik heb er 45 minuten over gedaan en het scheerapparaat verwoest. De badkamer was daarna een gigantische bende.”