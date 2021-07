Uitblinkende Zwitserse doelman Yann Sommer: ’Ik ga trots naar huis’

Een kwartier voor tijd moest Zwitserland met tien man verder, nadat Remo Freuler met een bedenkelijke rode kaart naar de kleedkamer was gestuurd. Spanje drong aan, maar stuitte meermaals op de buitengewoon sterk keepende Sommer. De goalie van Borussia Mönchengladbach kwam met de ene na de andere redding op de proppen en was zo een doorn in het oog van Spanje. De Zwitser liet liefst tien reddingen noteren én stopte ook nog een penalty.

Toch bleek het uiteindelijk niet genoeg. Liefst drie Zwitsers (Fabian Schär, Manuel Akanji en Ruben Vargas) misten hun penalty, waarna Mikel Oyarzabal de Spanjaarden uiteindelijk naar Wembley schoot. Sommer bleef gedesillusioneerd achter en vocht na afloop in gesprek met SRF tegen de tranen.

„Ik ben erg trots op het team en op de staf voor ons optreden op dit toernooi. We wisten dat we het moeilijk zouden krijgen, al helemaal na de rode kaart. Maar we hebben het goed gedaan. Helaas konden we het niet afmaken in de penaltyreeks. Een toernooi zit vol emoties, maar ik ga trots naar huis.”

Unai Simón

Ook de Spaanse doelman Unai Simón was het niet onopgemerkt gebleven dat Sommer een aantal formidabele reddingen verrichtte. De Spanjaard werd na afloop van de kwartfinale door de UEFA uitgeroepen tot man van de wedstrijd, maar vond dat die eer eigenlijk naar zijn Zwitserse collega moest gaan. „Ik zou de prijs aan Sommer geven, want hij heeft 120 minuten lang geweldig gekeept. Dankzij hem moest de wedstrijd beslist worden vanaf elf meter.”