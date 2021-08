Olympisch goud voor Nederlandse hockeysters na overtuigende zege op Argentinië

Caia van Maasakker en Margot van Geffen waren beslissend in de vierde door de Oranje-vrouwen gewonnen olympische finale. Van Maasakker joeg twee strafcorners in het Argentijnse doel, Van Geffen tikte een variant slim binnen. Daarmee heeft bondscoach Annan de enige prijs die zij niet won (wel als speelster) eindelijk binnen.

Corner op de lat

Er was vanaf de eerste seconde maar één ploeg die het initiatief wilde nemen en dat was Nederland, spelend in Oranje shirt, rokje en sokken. Het leidde tot de eerste strafcorner van de wedstrijd, die door Caia van Maasakker snoeihard op de lat werd gesleept. Pech voor de Nederlandse vrouwen. Argentinië trok gaandeweg wat uit haar schulp, maar verder dan een schotje van Micaela Retegui, de dochter van bondscoach Carlos, kwam de kampioen van Zuid-Amerika niet.

Na een paar gevaarlijke dribbels van Las Leonas was de eerste echt grote kans van de tweede helft voor Oranje. Maria Verschoor schoot uit de draai naast in de korte hoek, waar ze met een push beter de lange hoek had kunnen zoeken. Daar stond Felice Albers vergeefs op haar kans te loeren.

Maria Noel Barrionuevo zet Frédérique Matla onder druk. Ⓒ AFP

Van Geffen

In de voorgaande zeven duels wist Oranje steevast in de eerste helft toe te slaan en daar slaagde de equipe van Annan ook in de finale in. Nadat Matla de tweede strafcorner had versierd en die op een been van een tegenstander had gepusht, besloot de olympische topscorer ditmaal niet voor eigen succes te gaan. Dat was een hele beste beslissing, aangezien Margot van Geffen de ban via een cornervariant brak: 1-0.

De treffer werkte bevrijdend. Bij de volgende strafcorner, door Laura Nunnink ’gehaald’, wist Van Maasakker het piepkleine gaatje tussen keepster Succi en lijnstopper Toccalino te vinden: 2-0. Het zou de wedstrijd worden van de blonde ausputzer. In haar 213e en allerlaatste interland pushte de 32-jarige verdedigster van SCHC ook de 3-0 op de plank, ditmaal in de andere hoek: 3-0.

Stokken

Met nog een paar tellen te gaan resulteerde een overtreding van Van Maasakker in een makkelijk gegeven corner voor La Albiceleste. De Zuid-Amerikanen hadden hun huiswerk goed gedaan, want Agustina Gorzelani pushte recht door het midden en door de benen van Josine Koning binnen: 3-1. Het was al de derde keer tijdens de Spelen dat een corner door de ’stokken’ van de Oranje-goalie rolde.

Oranje mag zich toch een klein verwijt maken: het had de finale al in het derde kwart moeten beslissen uit misschien wel de mooiste aanval van de geslaagde Japanse goldrush. Verschoor kwam na een tiki taka-aanval oog in oog met Succi, maar haar inzet van een meter van het doel leverde niet de nekslag voor de Argentijnen op.

Spanning

De spanning nam in het laatste kwart zienderogen toe, nu Oranje zo dicht bij het goud was. Nunnink kreeg na twee minuten een bal onhandig op haar voeten, goed voor een strafcorner tegen. Tot tweemaal toe liep Lidewij de sleeppush van Gorzelany eruit. De tweede inzet was bovendien te hoog op het lichaam van de onverschrokken Brabantse gepusht.

Nadat de Argentijnse storm was gaan liggen, ebden de Nederlandse zenuwen stilaan uit de vermoeide lijven. Oranje bleef hoog druk zetten en gaf geen strafcorner meer weg. De buit was binnen.

De Nederlandse hockeyvrouwen tijdens het volkslied. Ⓒ HH/ANP

Dominantie

De Nederlandse hockeyploeg is al jarenlang een klasse apart in het vrouwenhockey. De dominantie is ongekend. Oranje bekleedt al sinds mensenheugenis de hoogste positie op de wereldranglijst. De laatste nederlaag dateert van 15 februari 2020, in Buenos Aires tegen Argentinië (2-0). Captain Eva de Goede, de beste speelster van de wereld, ontbrak in dat duel. Sindsdien boekte de geoliede machine van Annan twintig zeges op rij.

Na de verloren olympische finale van Rio de Janeiro nam Annan zich één ding voor: ze moest en zou lering trekken uit de sof van Brazilië. Daarvoor moest veel, zo niet alles wijken bij Annan en haar speelsters. Welhaast maniakaal ging de Australische met een Nederlands paspoort aan de slag met de missie. Annan regeerde met straffe hand en in het ijzeren regime werden de zeges aangeregen: van de 103 interlands onder ’Al’ werden er slechts drie verloren. Geen coach in de geschiedenis van het hockey deed haar dit na.

Honger

Na de zeperd van Rio werden alle toernooien gewonnen: tussen de twee finales in werd Oranje driemaal Europees kampioen, eenmaal wereldkampioen en stond de ploeg op het hoogste podium bij de Hockey World League, de Champions Trophy en FIH Pro League. En bijna alle speelsters hebben hun toezegging gegeven om nog door te gaan tot en met het WK van volgend jaar, dat wordt gehouden in Spanje en Nederland. Van de kersverse olympisch kampioen heeft alleen Van Maasakker aangegeven haar stick aan de wilgen te hangen. De honger bij Annan en haar meiden is nog niet gestild.

