Dusan Tadic voetballer van het jaar

Ploeggenoot Davy Klaassen wint de zilveren schoen, Donyell Malen van PSV krijgt de bronzen schoen. Zij zijn in het klassement spelers als Ryan Gravenberch, Daley Blind, Teun Koopmeiners, Owen Wijndal en Steven Berghuis (eindigend op plek vier tot en met acht) voorgebleven.

’Unieke speler’

Tadic is met een overgrote meerderheid van stemmen winnaar geworden. Arnold Muhren, die in 1988 met Oranje kampioen van Europa werd en buiten Ajax ook grote prijzen won in de top van het Engelse voetbal, spreekt van een unieke speler in het elftal van Ajax. ,,Kijk naar al zijn doelpunten en zijn assists’’, zegt Muhren vol bewondering. ,,Hij is de leider en draagt het team. Sinds hij bij Ajax is gekomen heeft het elftal veel gewonnen en ook in Europa indrukwekkend gepresteerd.’’

Ook Ruud Gullit heeft zijn stem uitgebracht op de man, die in 2018 Southampton verruilde voor Ajax en die vorig jaar al had kunnen vertrekken naar FC Barcelona maar de Amsterdamse club trouw blijft. Tadic vertelt dinsdag in een exclusief interview waarom hij het zo geweldig naar zijn zin heeft bij Ajax.

’Hartstikke mooi’

Voor het gros van de oud-internationals was het ook klip en klaar dat Davy Klaassen de nummer de zilveren schoen moest winnen. Klaassen werd een aantal jaren eerder al tijdens het grote voetbalgala gekroond tot beste speler van de Eredivisie. Nu wint hij meteen na zijn terugkeer van buitenlandse avonturen weer een prijs. ,,Die vind ik ook hartstikke mooi’’, zegt Klaassen.

De strijd om het brons was een pittige, want uit de gedetailleerde en inzichtelijke verkiezingsuitslag wordt duidelijk dat ook de kopstukken van AZ, PSV en Feyenoord kans maakten. Maar aan PSV’er Malen werden uiteindelijk de grootste kwaliteiten toegedicht.

Scheidsrechter van het jaar

De ex-internationals kozen Björn Kuipers in het officiële klassement van de Gouden Kaart tot beste scheidsrechter van het seizoen 2020-2021. Een geweldige opsteker voor de toparbiter richting het EK. Kuipers wint de prijs voor de vierde maal in zijn loopbaan en dat zegt alles over zijn indrukwekkende stijl van fluiten al die jaren. Hij is Danny Makkelie, Bas Nijhuis en Serdar Gözübüyük voorgebleven.

Björn Kuipers Ⓒ ANP/HH

Alle winnaars krijgen traditioneel bij de start van het nieuwe seizoen hun officiële prijzen. De voetballers leveren de schoenen waarmee ze hun mooiste wedstrijden hebben gespeeld in om te worden verguld, verzilverd of in brons te worden omgezet.

Het Voetballer van het Jaar Klassement is voor de 39e keer in de historie gehouden. Zonder corona zou het editie nummer 40 zijn geweest, maar zoals bekend verviel het klassement vorig seizoen door het voortijdig beëindigen van de competitie.