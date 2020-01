21-jarig talent zoekt het avontuur: ’Is dat niet eng?’

Maaike Boogaard in actie Ⓒ Dion Kerckhoffs

MACCLESFIELD - Een wielerkoers waar geen Nederlandse rensters tot de favorieten behoren komt maar weinig voor. In de Tour Down Under rijden geen Annemiek van Vleuten, Anna van der Breggen, Marianne Vos, Chantal Blaak, Ellen van Dijk of Lorena Wiebes. Wel valt een andere Nederlandse naam op in de Australische rittenkoers. Maaike Boogaard, 21 jaar en fietsend voor het Sloveense Alé BTC Ljubljana. ,,Om ergens te komen, moet je uit je comfortzone durven stappen.”