PSV na drie duels nog zonder puntenverlies Live Eredivisie: Feyenoord begonnen aan wedstrijd tegen Utrecht

Door onze Telesportredactie Kopieer naar clipboard

Feyenoord-middenvelder Guus Til. Ⓒ ProShots

Speelronde drie van de Eredivisie is in volle gang. PSV won zaterdag voor het derde weekeinde op een rij. Feyenoord en SC Heerenveen kunnen zondag bij winst op gelijke hoogte komen met de Eindhovenaren. Ook Ajax komt nog in actie.