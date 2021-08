Statistieken Eredivisie: Ajax en PSV boeken overwinning, Feyenoord onderuit

Door onze Telesportredactie Kopieer naar clipboard

Teun Koopmeiners. Ⓒ HH/ANP

Speelronde drie van de Eredivisie zit erop. PSV boekte zaterdagavond al voor het derde weekeinde op rij een overwinning en is koploper in de Eredivisie. Ajax had zondag geen kind aan Vitesse. De Amsterdammers overliepen de Arnhemmers compleet: 5-0. Feyenoord verloor voor de eerste keer dit seizoen. Op bezoek in Utrecht ging de ploeg van Arne Slot met 1-3 onderuit.