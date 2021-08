Statistieken: zege PSV en andere duels in Eredivisie

Volg alle duels van minuut tot minuut via onze uitgebreide livewidget. met de doelpuntenmakers, tussenstanden en uitgebreide statistieken

Go Ahead Eagles heeft zaterdag de eerste wedstrijd na terugkeer in de Eredivisie gewonnen. In de eigen Adelaarshorst werd Sparta Rotterdam verslagen, 2-0. Ook SC Cambuur heeft de eerste overwinning sinds de terugkeer in de Eredivisie te pakken. FC Twente werd met 2-0 verslagen.

Feyenoord-middenvelder Guus Til. Ⓒ ProShots

Feyenoord

FC Utrecht en Feyenoord treffen elkaar voor het eerst weer na de beladen finale van de play-off van vorig seizoen. Er was een hoop te doen over de verplaatsing van die wedstrijd met een dag. FC Utrecht spande vergeefs een kort geding aan om dat te voorkomen. Uiteindelijk was Feyenoord met 2-0 te sterk, waarbij Luis Sinisterra een belangrijke rol vervulde door de openingsgoal te maken.

Ajax-aanvaller Steven Berghuis. Ⓒ ProShots

Ajax

Ajax en Vitesse speelden vorig seizoen de KNVB-bekerfinale, die werd gewonnen door de Amsterdammers (2-1). Remko Pasveer verdedigde toen nog het doel van Vitesse, maar is deze zomer overgestapt naar Ajax. De 37-jarige doelman stond bij Ajax onder de lat bij de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV (0-4 nederlaag), maar zat de afgelopen competitieduels reserve achter Maarten Stekelenburg.

Bekijk hier de stand, uitslagen en het programma in de Eredivisie.

Programma

Zaterdag

SC Cambuur - FC Twente 2-0

Go Ahead Eagles - Sparta Rotterdam 2-0

PSV - FC Groningen 5-2

Willem II - PEC Zwolle 1-0

Zondag

12:15 uur: FC Utrecht - Feyenoord

14:30 uur: Ajax - Vitesse

14:30 uur: Heracles Almelo - NEC Nijmegen

16:45 uur: SC Heerenveen - AZ Alkmaar

Uitslagen