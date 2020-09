Indrukwekkende move leider Annemiek van Vleuten in Giro Rosa

De wereldkampioene sprong in de slotfase van een heuvelachtige rit over 170 kilometer tussen Assisi en Tivoli weg uit het achtervolgende peloton en kwam als derde over de streep. Met die geslaagde demarrage pakte de Nederlandse kopvrouw nog wat kostbare tijd op de concurrentie.

De Britse renster Elizabeth Banks won de vierde etappe, de langste in deze editie van de Italiaanse vrouwenkoers. Ze ging er al vroeg met de Sloveense Eugenia Bujak vandoor en beiden wisten daarna uit de greep van het peloton te blijven. Banks bleek in de laatste steile kilometer op de kasseien in het centrum van Tivoli over de sterkste benen te beschikken. Bujak moest op de streep 7 seconden op haar medevluchtster toegeven.

Van Vleuten kwam met een achterstand van 1.10 op Banks over de finish. Daarna kwamen de rensters solo of in kleine groepjes binnen. Anna van der Breggen eindigde als twaalfde, op 1.47 van de winnares. Ze zakte in het algemeen klassement van de tweede naar de derde plaats, met een achterstand van 2.03 op Van Vleuten. De Poolse Katarzyna Niewiadoma, die maandag als vijfde finishte, is de nieuwe nummer 2, op 1.56 van de Nederlandse leidster.

