Ten Hag weet waar Huntelaar zijn loopbaan wil eindigen

Klaas-Jan Huntelaar. Ⓒ BSR Agency

Trainer Erik ten Hag weet bij welke club Klaas-Jan Huntelaar zijn loopbaan komende zomer wil beëindigen. „Zoals je weet praat ik nog wel eens met hem”, zei hij na de zege van zijn Ajax op Feyenoord (1-0). „Maar als we nieuws hebben, dan brengen we dat naar buiten. Zo doen we dat altijd.”