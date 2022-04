Premium Het beste van De Telegraaf

Klassiekerspecialist eindigt voor vijfde keer in top-10 Van Baarle tweede in Vlaanderen: ’Verbaasd dat ik nog een kans kreeg’

Dylan van Baarle groet het publiek na zijn tweede plaats. Ⓒ ANP/HH

OUDENAARDE - Als een duveltje uit een doosje glipte Dylan van Baarle er tussendoor. Hij ontweek nog een elleboogstootje van Tadej Pogacar, om achter Mathieu van der Poel tweede te worden in de Ronde van Vlaanderen. De Sloveense tweevoudig Tour-winnaar stak hevig verontwaardigd zijn armen in de lucht en uitte na het passeren van de streep zijn ongenoegen in de richting van Van Baarle. „Dat was niet om me te feliciteren, nee”, merkte de Nederlander droogjes op.