Agressie kost olympisch schaatskampioen (na diskwalificatie Kramer) de kop

De Zuid-Koreaanse schaatsbond heeft Lee een schorsing opgelegd omdat hij zich meerdere malen agressief heeft gedragen tegen jongere collega's. Dat meldt de krant Korea Herald.

De olympisch kampioen op de 10.000 meter in Vancouver 2010 - na de diskwalificatie van Sven Kramer - en massastart in Pyeongchang 2018 zou klappen hebben uitgedeeld in restaurants en hotels tijdens internationale wedstrijden in 2011, 2013 en 2016.

De bond stelt nu voldoende bewijs te hebben voor een straf. Lee kan nog in beroep gaan bij het olympisch comité van zijn land. Hij ontkent elke beschuldiging.