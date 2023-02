Olav Kooij pakt groen in UAE Tour, maar baalt: ’Ben hier om te winnen’

De jonge renner van Jumbo-Visma is één van de nieuwe sprinttalenten van het peloton. Een dag eerder klapte hij nog tegen het asfalt, maar hij blijkt van gewapend beton. Gevestigde namen als Dylan Groenewegen, Mark Cavendish, Caleb Ewan, Arnaud Démare, Sam Bennett en Tim Merlier zagen alleen maar het achterwiel van de prille twintiger. Daardoor is hij wel de nieuwe bezitter van de groene sprinterstrui, al is dat voor hem slechts een schrale troost.

De groene trui is voor Olav Kooij Ⓒ Hans Ruggenberg

,,Het is geen slecht teken als je dit tricot mag dragen, maar ik ben hier om een rit te winnen. Ja, wat dat betreft overheerst de teleurstelling nog steeds. Ik heb in ieder geval geen grote fouten gemaakt, en het goede gevoel wat dat me geeft, neem ik mee naar de twee kansen die nog gaan komen.”

Want Kooij heeft zeker vertrouwen gehaald uit zijn eerdere vierde en deze tweede plaats. Want als je zo dichtbij zit, kun je ook winnen, weet hij: ,,Zo is dat”, aldus de Jumbo-renner, die na de huldiging nog de tijd nam om met wat fans op te foto te gaan. Zo wordt in Dubai duidelijk dat zijn ster snel rijzende is.