Max Verstappen ziet Lewis Hamilton opnieuw als snelste rond gaan in Turkije

Verstappen (1.24,439) reed uiteindelijk de vijfde tijd. Charles Leclerc maakte indruk in zijn Ferrari en eindigde als tweede (1.23,970). Ook Valtteri Bottas (Mercedes) en Red Bull-teamgenoot Sergio Pérez waren sneller dan de Limburger.

Verstappen voelde zich in de tweede vrije training niet helemaal in zijn element op Istanbul Park. De Limburger, die in totaal 27 rondes reed, klaagde meermaals over problemen in de bochten, met onderstuur als gevolg. „Het voelt alsof ik halverwege soms word gekatapulteerd. Daardoor raak ik de achterkant steeds bijna kwijt”, zo luidde de mededeling van Verstappen over de boordradio aan zijn engineer Gianpiero Lambiase.

In het tweede gedeelte van de vrije training focusten de coureurs zich op wedstrijdsimulaties. Ook toen bleek dat de afstelling van Verstappens bolide nog niet helemaal op orde is. Zaterdag vindt tussen 11.00 en 12.00 uur nog de derde vrije training plaats. De kwalificatie start om 14.00 uur.

Hoewel Hamilton tot dusver de snelste man op de baan is geweest, start de 36-jarige Engelsman zondag sowieso niet vanaf pole. Vanwege het vervangen van een onderdeel van zijn power unit, moet hij tien plaatsten naar achteren op de startgrid.



Kimi Räikkönen kende tijdens de training een opvallend probleem. De schoenen van de Fin liepen vol met water vanwege een lekkend drinksysteem. „Hoe moeilijk is het om de makkelijke dingen goed te doen?”, foeterde de ervaren Alfa Romeo-coureur. „Het is zo’n beetje het meest simpele onderdeel van de auto en wij krijgen het niet voor elkaar om het goed af te stellen...”

