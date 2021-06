UCI schorst teammanager drie jaar na seksuele intimidatie, ploeg gaat in beroep

De eerste klacht werd ingediend door de Franse Marion Sicot. Daarop werd er een onderzoek ingesteld. Sicot kwam met de beschuldigingen naar voren nadat ze positief testte op epo tijdens de Franse kampioenschappen. In een televisie-interview gaf Sicot later toe dat ze epo had ingenomen. Ze deed dat naar eigen zeggen om het vertrouwen van Bracke te winnen.

Bracke vroeg volgens Sicot haar vervolgens om hem foto’s van haar in ondergoed te sturen, met het voorwendsel dat het een manier was om haar gewicht te controleren. Nadat ze dit niet langer wilde doen, zou ze aan de kant zijn geschoven. Sicot deelde de berichten op WhatsApp van 2016 tot 2019 met de onderzoekers. In oktober vorig jaar kondigde de UCI aan dat er een disciplinair onderzoek werd opgestart.

Oneerlijk proces

Bracke en het team Doltcini-Van Eyck laten in een statement weten het niet eens te zijn met het „oneerlijke proces”. „Marc Bracke werd nooit gehoord in de zaak en zijn rechten werden niet gerespecteerd”, zo laat de ploeg optekenen. „De UCI staat niet boven de wet. In het hele onderzoek is geen enkele daad of geen enkel woord van Marc Bracke gevonden dat enige seksuele intentie tegenover Sicot toont.”

Volgens de ploeg is Sicot de boosdoener. „Marc Bracke heeft ook altijd het geheim van het onderzoek gerespecteerd, in tegenstelling tot Sicot die voortdurend campagne voerde en geregeld informatie uit het onderzoek lekte. We blijven ervan overtuigd dat haar enige drijfveer was om haar dopingschorsing ingekort te zien worden. Dat is haar gelukt. Er werd intussen een zaak voor valse aantijgingen opgestart tegen Sicot voor het Franse gerecht.”

Bracke en Doltcini-Van Eyck laten het er dan ook niet bij zitten. Er wordt hoger beroep aangetekend bij het internationale sporttribunaal CAS.