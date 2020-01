PSV-delegatie in Milaan voor linksback Rodríguez

Dat betekent dat AC Milan heeft aangegeven dat er een opening is om te praten over een overgang van de Zwitsers international. Voor de Eindhovenaren is hij al langere tijd het nummer één target voor de linksbackpositie. PSV wil hem tot het einde van het seizoen huren. Speler, die minuten wil maken met het oog op het EK komende zomer, én zaakwaarnemer hebben al langer hun zinnen gezet op een gang naar Eindhoven. Die wens is bij de top van Milan bekend.

Het is nu de vraag of beide partijen elkaar kunnen vinden. PSV was al langer in afwachting van een antwoord van de Italiaanse grootmacht, terwijl de zaakwaarnemer van Rodríguez het voorwerk probeerde te doen voor een stap naar PSV.