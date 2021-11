Na ernstig ongeval: IOC onderzoekt olympische rodelbaan Beijing

„Het is een zeer ongelukkige situatie”, zei Juan Antonio Samaranch, het hoofd van de coördinatiecommissie van het IOC voor Beijing. „De baan en de omstandigheden waaronder dit ongeval is gebeurd, worden door zowel de rodelfederatie als het organiserend comité zeer serieus onderzocht.”

De Poolse rodelaar raakte tijdens een training op de olympische baan een gesloten hek dat eigenlijk open had moeten staan. Hij brak een knieschijf en liep een diepe vleeswond in zijn been op. De 25-jarige Sochowicz zei dat hij een half uur op het ijs had gelegen voordat hij naar een ziekenhuis werd vervoerd. Hij is inmiddels geopereerd.

„Als de uitkomst is dat we dingen moeten veranderen, dan zullen we dat doen. Er is nog genoeg tijd”, zei Samaranch, die erop wees dat zowel de mondiale rodelfederatie als internationale bobsleebond de nieuwe baan in Yangqing bij inspecties zeer goed had beoordeeld op veiligheid en kwaliteit.