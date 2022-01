Schaatsbond gaat reserves aanwijzen voor Winterspelen om coronagevallen op te vangen

„In het worstcasescenario hebben we reserves klaarstaan”, zei technisch directeur Remy de Wit op NOS Radio 1 na de EK afstanden in Thialf. De KNSB wil die vier reserves op korte termijn aanwijzen. Komende woensdag start namelijk het uitgebreide testprotocol van de KNSB richting de Spelen. Ook gaan de deelnemers dan in ’sociale isolatie’, wat betekent dat ze eigenlijk alleen nog maar thuis en op hun trainingslocatie verblijven.

Precies twee weken voordat het grootste deel van de ploeg naar Beijing vliegt (26 januari), worden alle schaatsers getest op het coronavirus. Een week voor vertrek gebeurt dat nogmaals en in de laatste dagen voor de reis heel frequent.

Na het olympisch kwalificatietoernooi van eind vorige maand in Thialf stelde de KNSB een ploeg samen van negen mannen en negen vrouwen die in actie mogen komen op de Winterspelen. In samenspraak met sportkoepel NOC*NSF en met toestemming van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) gaat de schaatsbond daar nu voor de zekerheid vier reserves aan toevoegen. Die reserves mogen tot 4 februari in Beijing blijven en kunnen ingezet worden als er een schaatser vanwege een coronabesmetting afvalt. Als dat niet nodig is, gaan ze terug naar Nederland.

De schaatshal in Peking voor de Winterspelen. Ⓒ ANP / AFP

„We zijn ’as we speak’ bezig om mensen aan te wijzen. Die reserves gaan mee in het hele protocol richting Beijing”, aldus De Wit. „We kunnen niet dertig reserves meenemen, dat moeten dus ook wel mensen zijn die misschien op meerdere plekken inzetbaar zijn. Daarbij kijken we steeds naar hoe we de meeste kans op goud hebben. Ik ben er ook van overtuigd dat we het met de equipe die we meenemen, dus de negen heren en dames maar ook de shorttrackers, intern heel goed kunnen oplossen als er na 4 februari nog een besmetting plaatsvindt.”

De KNSB laat bij alle olympiërs regelmatig bloed afnemen, om zo de gezondheidstoestand scherp in de gaten te houden. De meeste schaatsers vliegen op 26 januari naar Beijing, de rest van de ploeg gaat op 2 februari. Twee dagen later starten de Winterspelen. Het olympische schaatstoernooi start op zaterdag 5 februari met de 3000 meter voor vrouwen.