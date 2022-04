Liverpool-trainer Jürgen Klopp tekent bij tot zomer 2026

„De club voelt nog steeds fris aan en dat geeft me energie”, zegt Klopp (54) in een verklaring op de website van Liverpool. „Er zijn tal van woorden die ik zou kunnen gebruiken om te beschrijven hoe ik me voel over dit nieuws. Verheugd, nederig, gezegend, bevoorrecht en opgewonden horen daar zeker bij.”

Liverpool won in februari al de League Cup en is nog in de race voor het kampioenschap, de FA Cup en de Champions League. In die laatste competitie won het woensdag de heenwedstrijd van de halve finale tegen Villarreal met 2-0. In de Premier League staat de ploeg van onder anderen Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk en de topaanvallers Sadio Mané en Mohamed Salah tweede achter Manchester City, terwijl het in de finale van de FA Cup Chelsea treft.

„Zolang ik hier werk, zijn onze eigenaren ongelooflijk betrokken geweest en energiek. Dat geldt zeker ook voor de toekomst”, meldt Klopp. „Er is hier zo veel om van te houden. Dat wist ik al voordat ik hierheen kwam. Dat ervoer ik toen ik begon en besef ik nu meer dan ooit.”

Klopp was eerder trainer van Mainz en Borussia Dortmund.

Mauricio Pochettino en Kylian Mbappé blijven mogelijk ’gewoon’ bij Paris Saint-Germain. Ⓒ ProShots

Paris Saint-Germain

Trainer Mauricio Pochettino is er ’honderd procent’ zeker van dat zowel hij als steraanvaller Kylian Mbappé ook volgend seizoen actief zal zijn voor Paris Saint-Germain. „In het voetbal kan je veel verwachten, maar dat zegt mijn gevoel vandaag”, aldus de 50-jarige Argentijn.

Het contract van Mbappé loopt aan het einde van dit seizoen af. PSG, dat vorige week voor de tiende keer de landstitel veroverde, wil hem graag houden maar hij weigert vooralsnog bij te tekenen. Met name Real Madrid heeft zijn zinnen gezet op de 23-jarige spits, die transfervrij kan vertrekken.

Ook het aanblijven van Pochettino zelf is allerminst zeker. Weliswaar is PSG dit seizoen opnieuw met overmacht kampioen van Frankrijk geworden, het gedroomde Europese succes zat er weer niet in. De ploeg werd in de Champions League al in de achtste finales uitgeschakeld door Real Madrid.