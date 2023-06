Doelman Sikking stopt ermee na rampavond met FC Den Bosch

Sikking viel in de wedstrijd in voor de geblesseerde doelman Wouter van der Steen. „Natuurlijk heeft die 13-0 en de nasleep daarvan meegespeeld bij dat besluit, maar het is niet per se doorslaggevend geweest. Ik was misschien ook wel gestopt als dat nooit gebeurd was. Ik heb aan het betaald voetbal mogen ruiken, al was dat niet altijd op de manier waarop ik er vooraf van droomde”, zegt hij in het Brabants Dagblad.

Sikking zegt dat hij zich gaat richten op zijn studie. De wedstrijd viel hem zwaar, maar hij heeft het inmiddels verwerkt. „Het is niet zo dat ik nachtenlang wakker gelegen heb, maar ik heb de eerste dagen wel slechter geslapen. De reacties gingen alle proporties te buiten en waren soms ook heel persoonlijk. Maar ik kwam al heel snel tot de conclusie dat ik een dikke huid heb. En dat ik goed kan relativeren”, aldus Sikking in het Brabants Dagblad.