Ajax moet gitzwart seizoen en juiste voorspelling PSV-fans zien te voorkomen in de Kuip Troostprijs van levensbelang voor Heitinga

Heitinga spreekt zijn spelers toe tijdens de 3-0 nederlaag in Eindhoven. Ⓒ ANP/HH

EINDHOVEN - Het zegt alles over het rampjaar dat Ajax beleeft. En over hoe ver de Amsterdammers in recordtijd zijn afgegleden. De bekerwinst was voor Ajax in 2019 en 2021 niet meer dan slagroom op de kampioenstaart. Maar na de fikse competitienederlaag bij PSV (3-0) is de KNVB-bekerfinale van zondag tegen dezelfde tegenstander de enige kans om het seizoen nog wát glans te geven. Ajax dat blij is met de beker. Wie dat twee jaar geleden – na vier eerste plaatsen op rij en lichtjaren voorsprong op financieel gebied – had gezegd, was voor gek verklaard.