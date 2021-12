’Landen als Brazilië en Argentinië doen vanaf 2024 mee aan Europese Nations League’

De UEFA wijst op een onderzoek dat door een onafhankelijk adviesbureau is uitgevoerd. Mediarechten van kwalificatieduels voor het EK en de Nations League zouden fors minder waard worden als er niet om de vier maar om de twee jaar een WK wordt gehouden. De onderzoekers voorspellen ook grote verliezen uit sponsoring en ticketopbrengsten

De UEFA is net als de Zuid-Amerikaanse voetbalfederatie Conmebol fel tegenstander van een WK om de twee jaar. Ze vrezen dat hun eigen toernooien veel aan interesse zullen verliezen als het WK vaker wordt gehouden. Ze wijzen er ook op dat voetballers dan nog meer worden belast dan nu al het geval is.

De UEFA en de Conmebol zijn wel in gesprek over een samenwerking in de Nations League. Die zou ervoor moeten zorgen dat landen als Brazilië en Argentinië in de toekomst ook deelnemen aan het nieuwe evenement, waaraan nu alleen nog Europese landen meedoen. UEFA vice-president Zbigniew Boniek heeft in Poolse media gezegd dat tien Zuid-Amerikaanse teams mogelijk al vanaf 2024 zullen deelnemen.

Voorzitter Gianni Infantino van de FIFA denkt juist dat het voetbal zal profiteren van een WK om de twee jaar. Vooral landenploegen buiten Europa en Zuid-Amerika zouden in zijn ogen sterker worden van meer duels op hoog niveau.

De FIFA vergadert maandag over hervorming van de internationale speelkalender.