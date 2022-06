Verstappen domineert in kwalificatie en pakt pole in Canada

Verstappen slaagde er nooit eerder in om in Canada pole position binnen te slepen. In 2018 boekte de Limburger zijn beste resultaat op Circuit Gilles Villeneuve, door derde te worden én de snelste ronde te noteren. Zondag gaat Verstappen dus op jacht naar de eerste Canadese zege in zijn Formule 1-carrière.

Spin

In de afsluitende training eerder op de vrijdag spinde Verstappen nog wat zonder gevolgen bleef, maar kort voor zijn spin zei hij wel nauwelijks grip te hebben op de intermediate band. In Q1 kwalificeerde Verstappen zich als snelste, terwijl het voor Pierre Gasly, Nicholas Latifi, Lance Stroll, Yuki Tsunoda en Sebastian Vettel na de eerste sessie voorbij was.

Aan het begin van het tweede deel van de kwalificatie kwam Verstappen op full wets naar buiten, maar gedurende de sessie zei de Nederlander dat het naar zijn inzicht meer een baan was voor intermediates. Zijn engineer maakte de Red Bull-coureur echter duidelijk dat hij op full wets een tijd moest neerzetten. Halverwege Q2 kwam de kwalificatie voor Verstappens ploeggenoot Sergio Pérez abrupt tot een einde. Het rechter voorwiel van de Mexicaan blokkeerde en de nummer 2 in de strijd om de wereldtitel knalde vol in de muur.

Leclerc

Een klein kwartier na de klapper van Pérez werd Q2 hervat en naast de Mexicaan reed ook Charles Leclerc niet meer verder. De Monegask start zondag tijdens de race achteraan vanwege een nieuwe motor en hield het na de onderbreking voor gezien. De andere drie uitvallers in Q2 waren Alexander Albon, Valtteri Bottas en Lando Norris, terwijl Verstappen opnieuw de snelste was, achtervolger Alonso op een ruime seconde zettend. De Nederlander zei dat de auto en de banden goed aanvoelden, en vroeg zijn team de slicks klaar te zetten voor Q3 voor het geval dat.

In die derde kwalificatiesessie kwamen alle coureurs op intermediates naar buiten, waar de baan door de gestopte regenval steeds droger werd. George Russell nam halverwege Q1 de gok door op slicks te gaan rijden, maar het pakte verkeerd uit voor de Brit, die kort door het einde van de baan schoot. Verstappen bleef imponeren en reed overtuigend naar pole position.

De race in Canada is zondag de negende van dit Grand Prix-seizoen. De lichten in Montreal doven zondagavond om 20.00 uur Nederlandse tijd. Verstappen voert met 150 punten de ranglijst aan, voor ploeggenoot en nummer 2 Pérez (129) en nummer 3 Leclerc (116).

