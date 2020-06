Clubs creatief om fans er toch een beetje bij te laten zijn

Bij het Deense AGF Aarhus waren de fans er via videoschermen langs het speelveld toch een beetje bij.

AMSTERDAM - In Nederland kan er pas vanaf september weer betaald voetbal worden gespeeld, zodat de clubs alle tijd hebben om eens rond te neuzen hoe er in andere landen wordt omgegaan met de coronaregels in en om het stadion. Tal van ideeën zijn er al ontwikkeld om bij wedstrijden zonder publiek toch een band tussen club en supporters tot stand te brengen. „In tijden van crisis zie je altijd de meest creatieve oplossingen ontstaan”, weet sportmarketeer Chris Woerts.