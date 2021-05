’Bom’ van Fabio Jakobsen richting Dylan Groenewegen zet boel op scherp richting Giro d’Italia

Dylan Groenewegen tijdens de ploegenpresentatie van de Giro d’Italia donderdag. Ⓒ BSR Agency

Het leek juist de goede kant op te gaan tussen Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen. Beiden hadden in de media hun zegje gedaan en Jakobsen heeft inmiddels zijn rentree gemaakt in het peloton. Ze hadden bij elkaar gezeten, elkaar in de ogen gekeken en voor de eerste keer woorden met elkaar gewisseld na het vreselijke ongeval vorig jaar augustus in Polen. De eerste kou leek uit de lucht, totdat Jakobsen donderdagavond via social media opeens fel uithaalde naar Groenewegen.