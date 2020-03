KNVB: Eredivisie-clubs, sluit je deuren

De KNVB. Ⓒ Hollandse Hoogte

ZEIST - De KNVB roept alle profclubs op om hun trainingsfaciliteiten en stadions te sluiten. De bond volgt het advies van de overheid om alle sportaccommodaties te sluiten, om zo de verspreiding van het coronavirus in Nederland in te dammen. De maatregel is in ieder geval van kracht tot 6 april.