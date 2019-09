Deadline day: Royal Antwerp FC strikt Hoedt

MAANDAG 2 SEPTEMBER

Royal Antwerp FC strikt Hoedt

19.08 uur Royal Antwerp FC neemt Wesley Hoedt voor dit seizoen op huurbasis over van Southampton. De 25-jarige verdediger kon bij de Engelse club uit de Premier League niet op veel speeltijd rekenen. Hij werd in januari van dit jaar al voor de rest van het seizoen uitgeleend aan de Spaanse club Celta de Vigo.

Hoedt begon zijn carrière bij AZ en speelde daarna voor Lazio. Na twee jaar in Italië verhuisde hij naar Southampton. Hoedt speelde zes keer voor Oranje. Hij is na Steven Defour, Manuel Benson en Zinho Gano de vierde aanwinst voor Antwerp op de slotdag van de zomerse transfertermijn. De Belgische club werd vorige week door AZ uitgeschakeld in de play-offs van de Europa League.

Keeper Navas verruilt Real voor PSG

19.03 uur Keeper Keylor Navas verruilt Real Madrid voor Paris Saint-Germain. De Costa Ricaan, die tussen 2016 en 2018 eerste keus was bij de Spaanse topclub en drie jaar achtereen de Champions League won, heeft voor vier jaar getekend bij de Franse landskampioen uit Parijs. Hij neemt bij PSG de plek in van de Franse doelman Alphonse Areola, die op zijn beurt naar Real Madrid gaat. In zijn geval is er sprake van een huurovereenkomst.

„Ik ben verheugd met mijn contract bij Paris Saint-Germain. Na mijn ervaring in Spanje kom ik met hoge verwachtingen naar Frankrijk”, aldus de 32-jarige Navas, die in 2014 dankzij een wervelend optreden voor Costa Rica op het WK voetbal in Brazilië een transfer naar Real Madrid verdiende. Door de komst van de Belg Thibaut Courtois belandde Navas op de bank bij Real.

Keylor Navas Ⓒ REUTERS

Vitesse verkoopt Karavajev aan Zenit

18.19 uur Vleugelverdediger Vjatsjeslav Karavajev verruilt Vitesse voor Zenit Sint-Petersburg. Bij zijn nieuwe club kan de 24-jarige Rus onder meer gaan spelen in de Champions League. Hij kwam in de winterstop van het seizoen 2017-2018 van AC Sparta Praag naar de Arnhemse club. Bij Vitesse groeide Karavajev uit tot een vaste waarde en kwam hij tevens in beeld bij de nationale ploeg.

„Het is een last-minute transfer, maar we zijn niet in de financiële positie om een dergelijk substantieel bod af te wijzen”, liet technisch directeur Mo Allach van Vitesse weten. „Kara heeft zich bij ons geweldig gemanifesteerd. Als beloning heeft hij een transfer afgedwongen naar Zenit, een topclub. Het tekent eens te meer dat Vitesse voor talentvolle spelers een ideale club kan zijn voor verdere ontwikkeling.”

Slagveer weer aan de slag bij Emmen

17.43 uur: Luciano Slagveer speelt ook dit seizoen voor FC Emmen. Hij komt over van KSC Lokeren en ondertekent op de laatste dag van de transferperiode een contract tot medio 2020.

Slagveer (25) speelde vorig seizoen al op huurbasis voor de Drentse formatie. Hij kwam 24 keer in actie in de eredivisie. Vanaf 2004 voetbalde Slagveer in de jeugd van FC Emmen, waarna de vleugelspeler in 2008 de overstap maakte naar de jeugd van sc Heerenveen.

„Ik wilde na vorig seizoen graag in Emmen blijven”, liet Slagveer weten. „Ik ken de club goed en weet wat er van me verwacht wordt. Ook dit seizoen ga ik alles geven om FC Emmen in de eredivisie te houden.”

Heerenveen haalt Vietnamees

16.30: sc Heerenveen heeft de selectie versterkt met de Vietnamese verdediger Doan Van Hau. De Friese club huurt de 20-jarige Aziatische voetballer van Hanoi FC. Als hij bevalt, heeft Heerenveen de mogelijkheid hem te kopen.

Doan Van Hau is volgens de Friese eredivisieclub een linksbenige verdediger die zowel centraal als op de vleugel kan spelen. Hij maakte op 17-jarige leeftijd zijn debuut in de Aziatische Champions League en wordt gezien als een van de grootste talenten van het land. Zo won hij in 2017 de prijs voor meest talentvolle speler en is hij met 18 jaar en 140 dagen de op een na jongste international ooit van Vietnam.

„We zijn er trots op dat we Doan aan onze selectie kunnen toevoegen”, aldus technisch manager Gerry Hamstra. „Deze transfer was echter niet mogelijk geweest zonder de inspanningen van onze commerciële afdeling. Iedereen weet dat wij niet zomaar een speler van buiten de Europese Unie kunnen halen, maar als club zijn we er in geslaagd om een goede deal te sluiten waardoor zijn komst mogelijk bleek.”

Overbodige Twente-spelers op weg naar Denemarken

16.26 uur: Jeroen van der Lely staat op het punt om te vertrekken naar Vendsyssel, dat uitkomt op het tweede niveau van Denemarken. Het contract van de verdediger in Enschede is zelfs al ontbonden.

Bij Vendsyssel kan Van der Lely een oud-ploeggenoot bij Twente misschien verwelkomen. Jelle van der Heyden komt ook niet meer in de plannen voor van de Tukkers en mag vertrekken. De Deense club heeft interesse getoond in Van der Heyden.

John Yeboah Ⓒ VVV

VVV shopt in Duitsland

16.22 uur: John Yeboah wordt door VVV-Venlo aan de selectie toegevoegd. De 19-jarige vleugelaanvaller wordt één seizoen gehuurd van VfL Wolfsburg.

Yeboah, die over Ghanese roots beschikt, doorliep bij de Duitse Bundesligaclub de gehele jeugdopleiding. Tevens maakte hij zijn opwachting voor de Duitse nationale jeugdelftallen (U16 tot en met U19).

Technisch directeur Stan Valckx: „Met John Yeboah hebben we een rappe aanvaller in huis gehaald die de potentie heeft om een grote te worden. Hij beschikt over een individuele actie en heeft de capaciteiten om de achterlijn te halen en een bruikbare voorzet te geven.”

Italiaans avontuur voor Braken

13.38 uur: Sven Braken zet zijn voetballoopbaan voort in Italië. AS Livorno, dat uitkomt op het tweede niveau, neemt de 26-jarige aanvaller over van NEC. Braken werd de tweede helft van het afgelopen seizoen gehuurd door FC Emmen. In twaalf duels met die club in de Eredivisie scoorde de geboren Maastrichtenaar tweemaal.

Fortuna shopt bij Juventus

12.22 uur: Fortuna Sittard huurt Leandro Fernandes van Juventus. De 19-jarige centrale middenvelder, die in Nederland werd opgeleid door NEC en PSV speelde bij de Italiaanse topclub in het Onder 23-elftal.

Assistent-trainers Kevin Hofland kent Fernandes van hun gezamenlijke tijd bij PSV. „Vergeleken met zijn periode bij PSV is Leandro in de afgelopen jaren volwassener geworden. In Italië is hij als teamspeler gegroeid en heeft hij laten zien dat hij zich kan aanpassen. Hij heeft het vermogen om in kleine ruimtes snel oplossingen te vinden. We kunnen zijn creativiteit goed gebruiken op het middenveld.”

VVV laat Susic gaan

11.18 uur: VVV-Venlo heeft afscheid genomen van Tino-Sven Susic. De 27-jarige Bosniër was vorig seizoen goed voor vijf goals en drie assists in 28 wedstrijden. „In goed overleg hebben club en speler nu besloten om uit elkaar te gaan”, zo meldt de club. Het contract is met wederzijds goedvinden ontbonden.

Ajax wordt niet nieuwe club Aogo

11.00 uur: Ajax heeft geen interesse in de 32-jarige Duitser Dennis Aogo. Duitse media meldden maandag dat de linksback in beeld zou zijn bij de regerend landskampioen, maar Ajax wordt niet zijn nieuwe club. De transfervrije Aogo kwam de afgelopen twee seizoenen uit voor VfB Stuttgart. Daarvoor stond hij onder contract bij SC Freiburg, Hamburger SV en Schalke 04.

Belgische club trekt aan Hoedt

10.54 uur: Het Belgische Antwerp, de club die AZ uitschakelde op weg naar de Europa League, is druk bezig om Wesley Hoedt over te nemen van Southampton, dat meldt Het Nieuwsblad. De Nederlandse verdediger mag vertrekken bij de Engelse club. The Great Old wil de zesvoudig Oranje-international huren van Southampton, dat hem vorig seizoen al verhuurde aan Celta de Vigo. Hoedt kwam zes keer uit voor Oranje.

Heerenveen heeft beet

10.50 uur: SC Heerenveen presenteert vanmiddag om 14.00 uur de nieuwste aanwinst. De noorderlingen zouden druk bezig zijn met het binnenhalen van de Vietnamees Doàn Văn Hậu en Standard Luik-middenvelder Alen Halilovic.

De Friezen versterkten zich eerder deze transferperiode al met onder anderen Chidera Ejuke, Joey Veerman, Ricardo van Rhijn, Hicham Faik en Jens Odgaard.

VVV-Venlo zoekt in Duitsland

10.40 uur: VVV-Venlo gaat volgens Duitse media op de slotdag van de transferwindow de 19-jarige buitenspeler John Yeboah van VfL Wolfsburg huren.

Napoli haalt na Lozano nog een aanvaller

10.04 uur: Napoli heeft op de slotdag van de transferperiode nog een aanvaller aangetrokken. De Spaanse spits Fernando Llorente komt transfervrij over van Tottenham Hotspur. Vorige week nam de Italiaanse club al de Mexicaan Hirving Lozano over van PSV. Napoli maakte niet bekend wat de duur van het contract is dat de 34-jarige Llorente heeft ondertekend.

Voor Llorente is het een terugkeer naar Italië waar hij tussen de zomers van 2013 en 2015 voor Juventus uitkwam. Verder speelde de Baskische aanvaller voor zijn opleidingsclub Athletic Bilbao (2005-2013), Sevilla (2015-2016), Swansea City (2016-2017) en Tottenham (2017-2019) waarmee hij het afgelopen seizoen de finale van de Champions League haalde.

De 24-voudig Spaans international meldt zich bij Napoli twee dagen na de ongelukkige 4-3-nederlaag in de topper bij Juventus. Napoli heeft na twee speeldagen drie punten.

FC Utrecht verhuurt Bergström

09.46 uur: FC Utrecht heeft Emil Bergström tijdelijk afgestaan aan de Zwitserse topclub FC Basel. De verdediger wordt verhuurd, met een optie tot koop. De Zweed begon het seizoen als basisspeler, maar moest zijn plekje centraal in de verdediging al snel afstaan aan huurling Justin Hoogma.

„Emil heeft vorig seizoen minder speelminuten gemaakt dan hij had gehoopt en is ook op dit moment geen basisspeler in Utrecht. Daarop heeft hij te kennen gegeven graag naar een club te gaan waar er voor hem meer perspectief op speelminuten is”, aldus directeur voetbalzaken Jordy Zuidam van FC Utrecht.

Emil Bergström Ⓒ BSR Agency

PEC doet zaken met NEC

09.31 uur: Zian Flemming maakt het seizoen af bij NEC. De middenvelder wordt PEC Zwolle aan de eerstedivisionist. De 21-jarige Flemming, die werd opgeleid door Ajax, komt sinds medio 2018 uit voor PEC, maar wist niet uit te groeien tot vaste waarde. NEC is de huidige nummer zes van de Keuken Kampioen Divisie.

De Zwolse clubleiding zit sowieso niet stil. Zo is men drukdoende om Darryl Lachman te slijten en hoopt het bovendien Reza Ghoochannejhad aan te trekken, zo meldt De Stentor.

Zian Flemming Ⓒ BSR Agency

Vitesse vraagt flink bedrag voor Karavaev

09.08 uur: Vyacheslav Karavaev (23) is hard op weg om Vitesse te verruilen voor FK Zenit Sint-Petersburg. De Russische verdediger gaat de Arnhemmers een flink bedrag opleveren. Naar verluidt wil de clubleiding zo’n acht miljoen euro (inclusief een doorverkooppercentage) incasseren voor Karavaev. Clubeigenaar Valeri Oyf kan he geld goed gebruiken. Door de hoge kosten moet de leiding bezuinigen in het Gelredome.

Vyacheslav Karavaev klopt AZ’er Calvin Stengs in de lucht. Ⓒ BSR Agency

Sevilla haalt concurrent Luuk de Jong

08.13 uur: Luuk de Jong krijgt bij Sevilla concurrentie van Javier Hernandez, ook wel Chicarito genoemd. De Mexicaanse aanvaller landde zondag op het vliegveld van de stad in Andalusië. Maandag zullen de laatste formaliteiten worden afgehandeld. Hernandez komt over van West Ham United. De 31-jarige spits kwam eerder al uit in La Liga. In het seizoen 2014/2015 huurde Real Madrid hem van Manchester United.

Boateng naar Juventus?

08.03 uur: Juventus is vanwege de knieblessure van Giorgio Chiellini op zoek naar een nieuwe centrale verdediger. De Oude Dame hoopt Jerome Boateng over te nemen van Bayern Müchen. Slaagt de clubleiding erin om met de Duitser een nieuwe concurrent voor Matthijs de Ligt aan te trekken?

Jaïro Riedewald, Neymar en Jerome Boateng maken maandag mogelijk nog een transfer. Ⓒ BSR Agency/AFP

Duitse club wil Riedewald

07.31 uur: Jaïro Riedewald maakt volgens het Duitse Kicker een overstap naar SC Paderborn 07. De naar de Bundesliga gepromoveerde club zou de oud-Ajacied willen overnemen van Crystal Palace, waar hij sinds de zomer van 2017 onder contract staat. Bij de Premier League-club groeide de verdediger echter nooit uit tot vaste waarde. Riedewald heeft nog een contract tot 2022.

Wat gebeurt er met Neymar?

07.00 uur: Al de hele zomer wordt Neymar gelinkt met een vertrek bij Paris Saint-Germain. Met name Real Madrid en zijn oude club FC Barcelona zouden de Braziliaan willen aantrekken. De vraag is echter of de Spaanse topclubs de aanvaller kunnen betalen. In de zomer van 2017 kocht Neymar met hulp van PSG zijn contract bij Barça af voor een bedrag van 222 miljoen euro. Logisch dat de Fransen hoge eisen stellen aan een eventueel vertrek van hun sterspeler.