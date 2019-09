Deadline day: Vitesse kan klapper maken

MAANDAG 2 SEPTEMBER

Vitesse vraagt flink bedrag voor Karavaev

09.08 uur: Vyacheslav Karavaev (23) is hard op weg om Vitesse te verruilen voor FK Zenit Sint-Petersburg. De Russische verdediger gaat de Arnhemmers een flink bedrag opleveren. Naar verluidt wil de clubleiding zo’n acht miljoen euro (inclusief een doorverkooppercentage) incasseren voor Karavaev. Clubeigenaar Valeri Oyf kan he geld goed gebruiken. Door de hoge kosten moet de leiding bezuinigen in het Gelredome.

Sevilla haalt concurrent Luuk de Jong

08.13 uur: Luuk de Jong krijgt bij Sevilla concurrentie van Javier Hernandez, ook wel Chicarito genoemd. De Mexicaanse aanvaller landde zondag op het vliegveld van de stad in Andalusië. Maandag zullen de laatste formaliteiten worden afgehandeld. Hernandez komt over van West Ham United. De 31-jarige spits kwam eerder al uit in La Liga. In het seizoen 2014/2015 huurde Real Madrid hem van Manchester United.

Boateng naar Juventus?

08.03 uur: Juventus is vanwege de knieblessure van Giorgio Chiellini op zoek naar een nieuwe centrale verdediger. De Oude Dame hoopt Jerome Boateng over te nemen van Bayern Müchen. Slaagt de clubleiding erin om met de Duitser een nieuwe concurrent voor Matthijs de Ligt aan te trekken?

Jaïro Riedewald, Neymar en Jerome Boateng maken maandag mogelijk nog een transfer. Ⓒ BSR Agency/AFP

Duitse club wil Riedewald

07.31 uur: Jaïro Riedewald maakt volgens het Duitse Kicker een overstap naar SC Paderborn 07. De naar de Bundesliga gepromoveerde club zou de oud-Ajacied willen overnemen van Crystal Palace, waar hij sinds de zomer van 2017 onder contract staat. Bij de Premier League-club groeide de verdediger echter nooit uit tot vaste waarde. Riedewald heeft nog een contract tot 2022.

Wat gebeurt er met Neymar?

07.00 uur: Al de hele zomer wordt Neymar gelinkt met een vertrek bij Paris Saint-Germain. Met name Real Madrid en zijn oude club FC Barcelona zouden de Braziliaan willen aantrekken. De vraag is echter of de Spaanse topclubs de aanvaller kunnen betalen. In de zomer van 2017 kocht Neymar met hulp van PSG zijn contract bij Barça af voor een bedrag van 222 miljoen euro. Logisch dat de Fransen hoge eisen stellen aan een eventueel vertrek van hun sterspeler.