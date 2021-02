Feyenoord ziet Justin Bijlow terugkeren in de wedstrijdselectie

Bijlow was sindsdien drie maanden absent vanwege een knieblessure. Hoewel zijn vervanger Nick Marsman het uitstekend deed tussen de palen, is Dick Advocaat blij dat hij de doelman weer tot zijn beschikking heeft.

„Qua blessures gaat het de goede kant op bij ons, maar of Bijlow speelt, dat maak ik pas op de dag van de wedstrijd bekend”, zo sprak hij op de persconferentie. De trainer kan over vrijwel iedereen beschikken.

Alleen Joao Carlos Teixeira is nog niet fit. De middenvelder brak half december zijn kuitbeen en werkt nog hard aan zijn herstel. „Hij traint gedeeltelijk mee. Hopelijk kan binnen een paar weken weer trainen met de groep.”

Overigens is het nog even afwachten of Feyenoord donderdag daadwerkelijk in actie komt. Vanwege het winterse weer zijn daar wat twijfels over. Eerder werd de kwartfinale tussen NEC en VVV-Venlo al afgelast.