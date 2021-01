’FIFA schort gokschorsing Atlético-verdediger Kieran Trippier op’

De Engelse voetbalbond FA legde de rechtsback van Atlético Madrid vorige maand een schorsing van tien weken op, omdat hij de strenge regels voor voetballers wat betreft gokken heeft overtreden. Atlético, titelkandidaat in de Spaanse competitie, tekende beroep aan.

Volgens onder meer de krant El Pais heeft de FIFA besloten om de schorsing op te schorten gedurende de beroepsprocedure. Dat zou betekenen dat Trippier, een vaste waarde in de Madrileense ploeg, voorlopig kan blijven voetballen voor Atlético. De Engelsman ontbreekt in de selectie die trainer Diego Simeone zaterdag samenstelde voor de uitwedstrijd tegen Alavés, die zondagmiddag om 16.15 uur begint. Zonder Trippier won Atlético woensdag met 1-0 van Getafe. Bij winst op Alavés nemen de Madrilenen de koppositie in La Liga weer over van stadgenoot Real, dat 1 punt meer heeft.

Buitenproportioneel

De FA acht bewezen dat de Engels international de afgelopen jaren vier keer de gokregels heeft overtreden. Zo zou Trippier zijn zwager vooraf hebben ingeseind over zijn transfer van Tottenham Hotspur naar Atlético Madrid, in de zomer van 2019. Het familielid van Trippier zette daar vervolgens geld op in en maakte zo flinke winst. Directeur Miguel Angel Gil Marin van de Spaanse club noemt de tien weken schorsing „buitenproportioneel voor de speler en zeer onrechtvaardig voor Atlético.”

Als de schorsing blijft staan, moet Atlético het dertien wedstrijden zonder Trippier doen, waaronder het eerste duel met de Engelse club Chelsea in de achtste finales van de Champions League op 23 februari. De FIFA heeft zich officieel nog niet uitgelaten over de zaak.